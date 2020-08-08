В Риге на два дня перекрыто движение на ул. Сатеклес у Origo

Во время работ по подъему оборудования в рамках перестройки здания А торгового центра Origo с 6:00 сегодняшнего дня по 22:00 9 августа будет перекрыто движение транспортных средств и пешеходов на ул. Сатеклес, сообщает Рижская дума.
Движение будет перекрыто на участке ул. Сатеклес от ул. Марияс до ул.Элизабетес.
Проводящим работы компаниям поручено установить дорожные знаки, а также обеспечить подъезд транспортных средств жителей и предприятий (расположенных на этом участке улицы) к месту жительства или работы.