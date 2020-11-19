В Риге на две недели будет ограничено движение на ул. Чака

В связи с продлением срока строительных работ в Риге с сегодняшнего дня по 4 декабря будет ограничено движение транспортных средств на ул. Марияс и Александра Чака, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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Движение будет ограничено на участке от ул. Меркеля до ул. Пернавас. В это время планируется нанести горизонтальную разметку улицы на участке от ул. Эрглю до ул. Пернавас, установить дорожные знаки, уложить брусчатку у фасадов домов и провести другие работы.

Проводящим работы компаниям поручено установить соответствующие дорожные знаки, а также обеспечить подъезд транспортных средств жителей близлежащих домов и сотрудников расположенных на этом участке улицы предприятий к месту жительства или работы.