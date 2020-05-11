В Риге на этой неделе возобновят работу культурные учреждения, спортивные базы и детсады

На этой неделе работу возобновляют рижские муниципальные культурные учреждения и спортивные базы. Возобновится учебный процесс в детских садах для тех детей, которые находятся в возрасте получения обязательного дошкольного образования, сообщает LETA.

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Постепенно возобновят работу библиотеки, музеи, концертные и выставочные залы и культурные центры. В них будут соблюдаться все необходимые меры безопасности.

С 12 мая постепенно возобновятся спортивные занятия и профессиональные тренировки.

Занятия в детских садах возобновятся для тех детей, для которых дошкольное образование обязательно. Для более младших, как и раньше, будут работать дежурные группы.

Ранее президент Эгил Левитс в разговоре с министром культуры Наурисом Пунтулисом и представителями министерства заявил, что сфера культуры во время простоя пострадала больше других, и ей необходима поддержка, пока полноценная культурная жизнь будет ограничена.

Левитс заявил, что страна не может существовать без своей культуры, и попросил у руководства Министерства культуры и Государственного фонда культурного капитала представить мнение о том, как наилучшим образом поддержать сферу культуры.

Стороны обсудили план Министерства культуры по преодолению кризиса, который включает в себя вклад в создание нового культурного контента и доступность культуры. План предусматривает долгосрочные инвестиции в оцифровку и доступность культуры, инвестиции в творчество, кино и дизайн.

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры, сейчас общественность активно участвует в платформе #Ekultura, в цифровом виде получая доступ к театральным представлениям, периодическим изданиям, фильмам и другому культурному контенту.

В ходе беседы обсуждался вопрос о пособиях на время простоя для тех, кто работает в сфере культуры.