В Риге на этой неделе жилье искали несколько сотен беженцев из Украины: VUGD помогла разместить 73 человек

С 4 июля в Риге жилье искали 388 украинских беженцев, а Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) удалось разместить 73 человек, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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Это были и только прибывшие в Латвию украинцы, и те, кто уже сравнительно долгое время находится в нашей стране и ищет себе жилье.

Из беженцев, размещенных VUGD, 50 человек получили кров в регионах, а 23 украинца отправились в центр для беженцев в Муцениеки.

С 1 июля по полдень 8 июля в Рижском центре поддержки граждан Украины зарегистрировались 370 человек, которые нашли жилье в съемных квартирах, местах размещения туристов или у частных лиц.

В Рижской думе напомнили, что с 1 июля в Риге не предоставляется услуга размещения для новоприбывших мирных жителей Украины. Учитывая, что с 1 июля в туристическом жилье возможно размещение трех человек, стоимость которого не превышает 100 евро за человека (50 евро за каждого следующего жильца), в Риге фактически невозможно обеспечить жилье для украинцев при таких условиях.

В целом в столичных служебных гостиницах и хостелах размещено около 1300 беженцев.