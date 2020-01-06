В Риге на месяц будет ограничено движение на ул. Бруниниеку

В связи с работами по перестройке водопровода с сегодняшнего дня по 6 февраля будет ограничено движение транспортных средств на участке ул. Бруниниеку от здания на ул. Бруниниеку, 59, до здания на ул. Бруниниеку, 75, сообщило Рижское самоуправление.

Компании, осуществляющие работы, обязаны установить дорожные знаки, организовать объездные пути, обеспечить возможность подъезда жителей и работников компаний, чье место жительства или работы находится на закрытой территории, к своим домам или месту работы.