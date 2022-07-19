В Риге на перекрестке улиц Дунтес и Букулту изменится организация движения и появятся светофоры
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Изменения вводятся в связи с приближением завершения строительства Саркандаугавского путепровода. Департамент сообщения Рижской думы вводит изменения транспортных потоков на окрестных улицах.

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Планируется, что в связи с открытием путепровода возрастет интенсивность движения на перекрестке Ганибу дамбис, улиц Тилта, Дунтес и Твайка, а также будут внесены структурные изменения в направлениях движения на этом пересечении дорог.

Чтобы облегчить движение в этом месте, уже своевременно за 1,5 километра до упомянутого транспортного узла — перекресток улиц Дунтес и Букулту сделают регулируемым и установят светофоры.

Согласно требованиям к регулируемым перекресткам будет изменена и горизонтальная разметка. Будут установлен светофор с красным крестом, который будет информировать водителнй о сигнале светофора, регулирующего противоположное направление движения.

В связи с созданием регулируемого перекрестка водители на улице Дунтес по направлению из центра смогут выбирать маршрут по улице Букулту и Ганибу Дамбис, чтобы затем повернуть налево на улицу Твайка.

Работы по переоборудованию перекрестка планируется завершить в течение недели.

Как уже сообщалось, Департамент сообщения Рижской думы заключил договор стоимостью в 42,5 млн евро с объединением OTC о строительстве нового путепровода в районе проспекта Виестура и улицы Твайка, призванного снизить нагрузку на Саркандаугавский переезд.

Договор предусматривает, что 1-я очередь строительства включает в себя возведение путепроврда через железнодорожные пути в направлении Саулкрасты. Строительный проект предполагает, что должны быть внедрены решения для автотранспорта, велосипедистов и пешеходов, оборудованы перекрестки и подъездные пути.

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