В Риге на правом берегу Даугавы не будет горячей воды

Муниципальное предприятие Rīgas siltums проведет гидравлическую проверку безопасности тепловых сетей. Из-за этого в четверг, 3 августа, жители правого берега Даугавы останутся без подачи горячей воды.

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Временная подача горячей воды будет прекращена в дома жителей Старого города, центра Риги, Кенгарага, Дарзциемса, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемса, Межциемса, Тейки, Юглы, Чиекуркалнса, Саркандаугавы, Межапарка, Гризинькалнса, Брасы, Московского форштадта, Авоты, Румбулы, Шкиротавы, Скансте, Закюсалы и Петерсалы-Андрейсалы.

Гидравлическая проверка будет проводиться для того, чтобы своевременно подготовиться к отопительному сезону и выявить возможные места повреждения тепловых сетей.

Во время испытаний тепловые сети являются объектами повышенной опасности - давление теплоносителя в них достигает 16 атмосфер. В целях безопасности горячий теплоноситель (вода зеленоватого оттенка) перед гидравлическим испытанием будет охлажден до +45 градусов, поэтому температура горячей воды снизится уже вечером предыдущего дня, 2 августа.

Гидравлический осмотр проводится в течение одного дня. Подача горячей воды будет восстановлена уже вечером того же дня. В местах, где будут обнаружены повреждения тепловых сетей, возможны перебои в подаче горячей воды до их устранения. Актуальная информация будет опубликована на сайте Rīgas siltums.

Предприятие просит жителей незамедлительно сообщать о наблюдаемых при гидравлическом осмотре утечках воды зеленоватого цвета в тепловых сетях по круглосуточному бесплатному телефону клиентов 80 0000 90.