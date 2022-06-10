В Риге на улице Прагас продлены ограничения на движение пешеходов

Тоннель на улице Прагас будет закрыт для пешеходов до 12 июня. Потоки пешеходов и транспорта в это время будут организованы по улицам 13-го января и Маскавас, а также через Рижский центральный рынок и улицу Гоголя.

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Продолжается строительство в рамках проекта Rail Baltica, и в понедельник, 6 июня, начался демонтаж путепроводов над улицами Прагас и Дзирнаву. На время этих работ введены существенные ограничения дорожного движения. Ограничения, касающиеся пешеходов — продлены.

С изменениями движения общественного транспорта, которые введены на время строительных работ, можно ознакомиться здесь. Все прежние ограничения остаются в силе.

Работы по демонтажу путепроводов проводит полное общество BERERIX. Ему поручено установить дорожные и информационные знаки, организовать для жителей и для сотрудников предприятий, находящихся на упомянутых участках улиц, возможность подъехать к своим домам или к местам работы, а также обеспечить движение оперативного транспорта.