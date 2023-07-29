В Риге на Улманя гатве созданы три остановки для региональных автобусов в сторону Курземе

С 24 июля пассажиры региональных автобусов, следующих из Риги в сторону Курземе (в Лиепаю, Павилосту, Айзпуте, Приекуле) и в обратном направлении, могут воспользоваться тремя остановками, расположенными в столице на улице Карля Улманя гатве. Об этом сообщает Дирекция автомобильного транспорта.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Названия остановок в Риге, которыми могут воспользоваться пассажиры нескольких региональных автобусов:

- Улица Золитудес (находится на улице К. Улманя гатве возле АЗС "Circle K Mārupe")

- Улица Лиепаяс (находится на К. Улманя гатве на пересечении с улицей Лиепаяс)

- Улица Телтс (находится на К. Улманя гатве недалеко от пересечения с Виенибас гатве).

На трех новых рижских остановках на Улманя гатве будут останавливаться региональные автобусные маршруты в направлении Курземе:

- маршрут № 7016 Рига–Кулдига–Павилоста

- маршрута № 7937 Рига–Лиепая

- маршрут № 7957 Рига–Айзпуте

- маршрут № 7958 Рига–Вайнеде–Приекуле.

Также стоит отметить, что в расписании регионального автобусного маршрута № 7016 Рига–Кулдига–Павилоста название остановки Межвиди в Марупском крае изменено на географически подходящее название Варкали.

Услуги регионального общественного транспорта на указанных маршрутах предоставляет AS "Liepājas busu parks". Дирекция автомобильного транспорта согласовала изменения с Рижским регионом планирования.

Кроме того, чтобы жителям Юрмалы и Варкали было удобнее добираться до Курземе, с 24 июля на маршруте № 7955 Рига–Вентспилс автобусы будут останавливаться на остановках Кудра (находится в Юрмале) и Варкали (в Марупском крае). Эти остановки включены в расписание маршрута № 7955 на рейсах в 10:00, 15:00 и 16:25 (из Вентспилса) и на рейсах в 19:00 и 20:20 (из Риги).

Остановка Кудра также включена в расписание регионального автобусного маршрута в следующих рейсах: из Вентспилса - в 6:30, 7:20, 10:40 и 12:30, из Риги - в 10:40, 11:20, 13:10, 16:00, 17:40, 18:30 и 19:30.

Услуги регионального общественного транспорта на указанных маршрутах предоставляет PSIA «Ventspils reiss». Дирекция автомобильного транспорта согласовала изменения с Рижским регионом планирования.