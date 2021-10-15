В Риге началась выездная вакцинация: на улицах появились автобусы с медиками
Foto: NVD

Сегодня будет запущен новый проект выездной вакцинации, в ходе которого новые пункты вакцинации против Covid-19 будут открыты в целом ряде районов Риги, сообщила руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

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Для этой цели предназначены три специально оборудованных автобуса, которые будут находиться в том или ином месте Риги от трех до четырех часов. Вакцинация в них будет проходить по принципу живой очереди, то есть без предварительной записи.

Как сообщили портал Delfi в Национальной службе здравоохранения, в пятницу, 15 октября, выездная вакцинация пройдет:

  • с 7:00 до 11:00 на парковке у магазина Lidl на ул. Эйзенштейна, 81;
  • с 11:00 до 15:00 на парковке у магазина Maxima на ул. Сахарова, 20а;
  • с 16:00 до 20:00 на парковке у магазина Depo на шоссе Рига-Сигуда.

Проект будет реализован в Межциемсе, Плявниеки, Московском форштадте, в центре, Болдерае, Дарзини, Агенскалнсе, на Тейке, Саркандаугаве и еще в 49 местах Риги.

По сообщению отдела, в этих пунктах будут доступны вакцины Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson, а пропускная способность автобусов составит до 100 эпизодов вакцинаций на мобильный пункт, что в общей сложности обеспечит 900 прививок в день.

Автобусы будут останавливаться максимально близко к жилым массивам, а также у магазинов или рынков.

Более подробная информация о планируемом местонахождении этих мобильных пунктов вакцинации будет размещена на домашних страницах Национальной службы здравоохранения и Центра профилактики и контроля заболеваний (полный список — здесь), а также на портале riga.lv.

В Риге началась выездная вакцинация: на улицах появились автобусы с медиками
Foto: Publicitātes attēli
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LETA rus.DELFI.lv

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