В Риге начали курсировать троллейбусы на водородном топливе

По троллейбусному маршруту №4 Centrāltirgus — Šmerlis (Центральный рынок — Шмерлис) будут курсировать троллейбусы на водородном топливе, сообщается на сайте Rīgas satiksme.

В прошлом году в декабре была сдана станция производства, хранения и заправки на улице Виенибас гатве, 6. В середине февраля представители датской фирмы Nel Hydrogen провели последние работы по отладке оборудования, и с начала марта станция работает в тестовом режиме.

Первые результаты теста были удачными, однако компания хочет быть уверенной на 100%, что все работает безукоризненно. Поэтому полноценно работать станция начнет через несколько месяцев, а пока на ней будут заправляться только троллейбусы.

Заправленный водородом троллейбус может проехать до 150 километров, заправка занимает около 10 минут. Сейчас у Rīgas satiksme есть десять таких троллейбусов.