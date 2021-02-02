В Риге начало вещание российское "Авторадио"
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1 февраля в эфире столицы Латвии появилась одна из самых популярных российских радиостанций — "Авторадио". Для жителей Риги вещание осуществляется на частоте 103.2 FM.

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Правами на трансляцию "Авторадио" в Латвии владеет группа компаний SIA Silver Group, в которую уже входит одна радиостанция — Relax FM. Как отметил руководитель Silver Group и директор "Авторадио–Рига" Ален Байбеков, слушателям будут предложены оригинальные программы и проекты, адаптированные под местный рынок — обзоры автомобильных новинок, подсказки для рижан, как лучше купить или продать свой автомобиль, и обсуждение других актуальных тем.

Вещание "Авторадио" в Латвии ведется полностью на русском языке.

"Наша лицензия на вещание выдана сроком на 10 лет, и мы намерены серьезно развивать эфирную и дигитальную часть проекта. Уверены, что радиостанция с таким богатым опытом стратегического позиционирования, как у "Авторадио", будет востребована слушателями в долгосрочной перспективе", — заявил Байбеков.

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