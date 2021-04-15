В Риге начинает действовать запрет на вырубку деревьев, штраф — до 1400 евро
Foto: LETA

Рижская городская строительная управа напоминает, что с 15 апреля до 30 июня на всей территории Латвии установлен период запрета на вырубку деревьев, в течение которого запрещено рубить и спиливать деревья, растущие за пределами леса.

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Запрет на вырубку деревьев устанавливается, чтобы защитить зеленые насаждения в пределах городских территорий на начальном этапе периода вегетации — во время цветения, а также уберечь гнездующихся на деревьях птиц.

Рубить или спиливать деревья в период с 15 апреля по 30 июня разрешается исключительно в тех случаях, когда в разрешении на вырубку указано, что самоуправление признало его безотлагательным, поскольку дерево представляет опасность для жителей.

Кроме того, запрет не распространяется на вырубку фруктовых деревьев и на деревья с диаметром ствола меньше 20 сантиметров, а также на деревья за чертой города на территориях, где в соответствии с нормативными актами о защитных полосах, мелиорации, автодорогах и железных дорогах выращивание деревьев запрещено.

За нарушение правил к физическим лицам может быть применен штраф до 700 евро за одно дерево, а к юридическим лицам — до 1400 евро.

Чтобы контролировать соблюдение правил, инспекторы Рижской стройуправы будут проводить усиленные проверки не только в центре города, но и в более отдаленных микрорайонах. Стройуправа призывает жителей незамедлительно информировать полицию рижского самоуправления или Рижскую городскую стройуправу о нарушениях, о фактах вырубки деревьев в период действия запрета.

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