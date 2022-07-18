В Риге начинается прием заявок кандидатов в члены избирательной комиссии

Сегодня в Риге начнется прием заявлений от кандидатов в члены избирательных комиссий по выборам в 14-й Сейм, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

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Заявки принимаются до 22 июля.

Форма заявки кандидата доступна на домашней странице самоуправления riga.lv. Заполненные заявления необходимо подать лично в один из центров жителей микрорайонов Риги, расположенных на улице Даугавпилс, 31, Иерикю, 43А, Смильгя, 46 или Бривибас, 49/53.

Как сообщалось, выборы в 14-й Сейм назначены на первое октября.