В Риге начинают снова курсировать маршрутки, скидок на проезд больше не будет

С понедельника, 29 июня, дня в Риге вновь будут курсировать маршрутки, но перевозить пассажиров по городу они будут только по рабочим дням, сообщили на предприятии Rīgas satiksme.

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Одновременно вступят в силу изменения в нумерации ряда микроавтобусов, так как льготы на проезд в них действовать больше не будут.

Номер маршрутки 203 сменится на 303, 204 - на 304, 209 - на 309, 214 - на 314, 224 - на 324, 233 - на 333, 263 - на 363, а 271- на 371.

Маршрутка номер 300 "Привокзальная площадь - Вецдаугава" будет курсировать и по рабочим дням, и по выходным.

Маршруты будут обслуживать микроавтобусы оранжево-белого и сине-белого цвета.

Движение маршруток в Риге было приостановлено с началом пандемии коронавирусного заболевания Covid-19.