В Риге начинаются дни памяти баррикад 1991 года

В пятницу в Риге начинаются памятные мероприятия, посвященные баррикадам 1991 года, сообщает Рижская дума.

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В 18:00 с участием яунсаргов зажгут огонь на Закюсале, а 20 января в Старой Риге загорятся еще два костра — в 10:00 на Домской площади и в 16:00 у Сейма.

Традиционно в память о защитниках баррикад проходит концерт на Домской площади — это одно из знаковых мест, связанных с теми событиями. В этом году Рижская дума приглашает всех на концерт "Свидетельство времени. Молитва" (Laika liecība. Lūgšana), в котором будет участвовать государственный академический хор Latvija под руководством дирижера Мариса Сирмайса.

Будут исполняться композиции Рихарда Дубры, Петериса Васкса, Мадары Петерсоны, Валентина Сильвестрова и Ромуальда Ермака. Режиссер концерта — Гердс Лапошка, автор текстов — Кирилл Эцис, художник по свету — Никс Ципрусс, художник — Даце Игнатова. Концерт состоится 20 января в 19:00.

Также 20 января на Домской площади в 10:00 откроют выставку "Баррикады в Латвии в 1991 году и баррикады в Украине в 2014-2022", а до 19:00 любой желающий сможет поучаствовать в изготовлении свечей для украинских военных.