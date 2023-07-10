В Риге найден фрагмент старинного бастиона

На набережной Генерала Радзиня напротив въезда на автовокзал во время строительных работ обнаружен фрагмент укреплений Риги XVII-XVIII веков, сообщает портал rus.lsm.lv. Найдена часть южного фасада бастиона Шера.

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Находка обнаружена в месте перестройки трамвайной инфраструктуры и строительства Rail Baltica в Риге — между Даугавой и автовокзалом, на прошлой неделе на глубине всего 50-70 см. Наткнулись на фрагменты бастиона Шера строители, рассказал представитель Рижской думы Каспар Лицитис: "Строители обнаружили фрагменты старинной стены, пригласили Национальное управление культурного наследия — они приехали, зафиксировали находку. И разрешили продолжать работы. Бастион зарыт. И работы продолжаются".

Находка — блоки из доломита. Так выглядит часть рижских городских укреплений: фрагмент южной наклонной внешней стены или фасы бастиона. Это было военное фортификационное сооружение, поясняет завотделом археологии и истории Управления культурного наследия Сандра Зирне: "В XVII веке приехали шведские инженеры-строители, это были шведские времена. И поняли, что город надо укрепить. Они начали строить эти бастионы. Шведский полковник Роденбург проектировал рижские укрепления. В принципе, речь о 12 бастионах вокруг Риги, в других документах появляется цифра 14".

То, что начерчено в исторических планах Риги, подтвердилось, здесь на набережной Генерала Радзиня. Этим и ценна находка, говорят в управлении. Известны места нахождения нескольких бастионов: Марсталю, Триангула, Хорна, Смилшу, а теперь и Шера.

"Укрепления Риги были снесены в середине XIX века, когда город должен был начать развиваться. Планировалось строительство железной дороги, и фактически бастионы функционально больше были не нужны и мешали городу развиваться. Их снесли, но в какой мере — мы не знали. И теперь оказалось, что снесли не до конца, и какие-то части еще сохранились под землей", — пояснила Зирне.

Находка так и останется под землей. Строители демонтировали бастион минимально, только чтобы можно было продолжить реконструкцию улицы. В управлении не исключают, что в этом районе могут быть и другие находки. А демонтированные доломитовые блоки поместят в хранилище старинных стройматериалов Риги.