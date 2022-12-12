В Риге нарушено движение 5-го трамвая; он не курсирует в Ильгюциемс

Из-за аварии грузового автомобиля в Риге нарушено движение трамвая 5-го маршрута, сообщает SIA Rīgas satiksme.
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На бульваре Кронвалда у ул. Экспорта на рельсах 5-го трамвая в аварию попала грузовая машина.
Из-за этого трамваи 5-го маршрута курсируют в Милгравис и до ул. Аусекля. Движение в Ильгюциемс временно закрыто.
Из-за снегопада общественный транспорт может опаздывать на 40 минут.
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