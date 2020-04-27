В Риге не замечен наплыв диких животных из-за Covid-19, но в черте города живет до 20 кабанов

Во многих популярных для туристов городах мира из-за действующих сейчас ограничений в связи с Covid-19 на улицах все чаще стали появляться обитатели лесов. Звери осмелели, так как активность людей уменьшилась. Однако в случае с Ригой это не так, пишет газета Latvijas avīze.

"Да, людей меньше, но поток транспорта достаточно интенсивный. К тому же жители стали чаще выбираться на природу, поэтому животные не забредают в Ригу чаще, чем это было раньше", — пояснил изданию представитель Охотничьего клуба окрестностей Риги Каспар Шуйковскис. С этой организацией у столичных властей заключен договор об отлове "заблудших" зверей, если такие действия требуются.

Отмечается, что законодательство запрещает охоту со стрельбой в черте любого города. В свою очередь, использование транквилизаторов на улицах столицы неэффективно и опасно, так как животное может стать агрессивным, а медикамент действует постепенно, не сразу. Поэтому охотники используют различные клетки и безвредные ловушки, в которых заманивают незваных лесных гостей.

Впрочем, сейчас, по сравнению с ситуацией пятилетней давности, проблема гуляющих по Риге кабанов практически решена. Отлов и вывоз животных сделали свое дело, поэтому за минувший квартал охотникам лишь шесть раз требовалось ловить кабана в пределах Риги.

Шуйковскис рассказал, что "столичные" кабаны обычно живут на периферии. "Город — весьма растяжимое понятие, это не только центр, асфальт и дома. У Риги имеется также большая территория с лесами, кустарниками, заброшенными, полузаброшенными и обжитыми огородами", — говорит он. Сейчас кабаны облюбовали луга в Спилве, лес в Клейсти, Маньгальсалу, район ТЭЦ-2, окрестности озера Юглас и Яунмарупе. По последним посчетам, речь может идти о примерно 20 особях.