В Риге нет ни одного полностью благоустроенного пляжа для людей с инвалидностью

Рижское самоуправление продолжает активно благоустраивать пляжи: устанавливать скамейки, новые кабинки для переодевания и прогулочные мостки, досыпать в места для купания песок. Как сообщает Рижская дума, в этом году на обслуживание пляжей выделено около полумиллиона евро, однако в столице нет ни одного места для купания, которое было бы полностью оборудовано для людей с нарушениями движения. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Сотрудник пляжа в Вецаки Даниил Романович Солдатенко рассказал журналистам, что людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата можно встретить на пляже примерно раз в неделю. Видя, что помощь необходима, Даниил ее предоставляет. Например, он помог мужчине в инвалидной коляске добраться до побережья.

Похожими наблюдениями с Латвийским радио поделились и спасатели на пляже, которые ежедневно в течение 12 часов следят за местом для купания. Конечно, на пляж приходят люди с инвалидностью, которые сами не могут добраться до влажного песка, поэтому специалисты им помогают. Инспектор-спасатель Виктория Морозова работала и в других столичных местах для купания. По ее словам, люди с нарушениями движения чаще всего используют пляж на Луцавсале, где среда является наиболее подходящей. В свою очередь, купальню в Вецаки следует улучшить.

Морозова считает, что дорожку до купальни стоит сделать подлиннее — людям на костылях будет гораздо удобнее добираться до моря. Службам тоже было бы удобнее заехать на пляж, они бы не застревали в песке. Инспектор рассказала, что на спасательной станции Луцавсалы доступны коляски, с помощью которых люди с нарушениями движения могут добраться до воды. Кроме того, на Луцавсале есть дорожка, подводящая прямо к воде, а также туалет для людей с инвалидностью.

У моря в столице есть три официальных пляжа — в Вецаки, Даугавгриве и Вакарбулли. В свою очередь, остальные официальные купальни оборудованы на Луцавсале и в заливе острова, Румбуле, Кипсале и озере Бабелиша. Ряд из них самоуправление продолжает благоустраивать в этом году. В свою очередь, на Луцавсалу и к озеру Бабелиша привозят песок. Это было сделано и на Кипсале, где было проведено подводное исследование зоны для купания. Как сообщили в Рижской думе, в этом году для людей с нарушениями движения будут установлены кабинки для переодевания. То же самое будет сделано и в Вакарбулли, где будет отремонтирован пляжный душ.

Усилия муниципалитета заметило Объединение инвалидов и их друзей Apeirons. Представители объединения отметили, что во всех купальнях присутствует элемент, предназначенный для людей с нарушениями движения. Однако в Риге нет мест со всем необходимым для людей с инвалидностью, указал эксперт по доступности среды Юргис Бриедис.

Бриедис считает, что Луцавсала — это единственное наиболее развитое место для купания, однако там нет душа. Руководитель Комитета по социальным вопросам Рижской думы Виестурс Клейнбергс ("За/Прогрессивные") признал, что душ на Луцавсале оборудовать сложно, поэтому на пляже он не появится. В целом самоуправление собирается улучшить все места для купания, благоустраивая по два пляжа в год.

Рижская дума планирует полностью благоустроить среду на улице Брайла, около озера Юглас. Пляж станет подходящим для людей с инвалидностью, особенно для слабовидящих.