В Риге обнаружено еще одно место фиктивной вакцинации, задержаны два человека
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В минувшие выходные полиция обнаружила еще одно место место, где организована фиктивная вакцинация от Covid-19, и задержала двух человек. Об этом сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

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После того, как Государственная полиция распространила призыв отозваться лиц, которые были вовлечены в процесс передач взяток за имитацию вакцинацию или же обрабатывали данные в центрах вакцинации при выдаче фиктивных сертификатов от Covid-19, в правоохранительные органы обратились новые фигуранты, сообщившие о получении фальшивого сертификата.

Полицейские призывают отозваться и тех, кто получил фиктивный сертификат. В зависимости от конкретной ситуации, будет оценена предусмотренная законом возможность освободить таких лиц от уголовной ответственности.

Поскольку сейчас идет активное следствие, полиция не предоставляет информацию о задержанных и деталях расследования.

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LETA

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