В Риге общее количество зараженных Covid-19 за две недели превысило 10 000 человек
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Почти 35% новых случаев Covid-19, выявленных за минувшие сутки, зарегистрировано в Риге. Общее количество зараженных Covid-19 за две недели в столице превысило 10 000 человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В Риге выявлены 747 новых заболевших, а 14-дневный кумулятивный показатель составляет 10 032 человека. В свою очередь, в Даугавпилсе констатировано 160 новых случаев, в Елгаве — 79.

В Резекне зарегистрирован 61 новый случай Covid-19 за сутки, в Юрмале — 53, в Огрском и Резекненском краях — по 52, в Баусском крае — 51. В остальных самоуправлениях количество заболевших меньше.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии выявлено 2117 новых случаев Covid-19, скончались 27 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1686,2 случая на 100 000 населения. Из всех выявленных за сутки случаев 1521 пациент не был привит или не прошел курс вакцинации, а 596 человек были вакцинированы.

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SPKC Коронавирус пандемия Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний
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