В Риге объявлено оранжевое предупреждение из-за сильной жары

С учетом жаркой погоды, которая будет продолжаться до конца недели, в Риге объявлено оранжевое предупреждение, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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В ночь на пятницу, 26 июня, температура воздуха в центре Риги не опускалась ниже +20 градусов. В субботу и воскресенье тоже ожидается жаркая погода: по ночам температура воздуха не опустится ниже +20 градусов, а днем составит +28..+31 градус.

С учетом жары в Риге объявлено оранжевое предупреждение: это означает, что из-за жаркой погоды имеется повышенный риск возникновения проблем со здоровьем у широкого круга лиц, особенно у пожилых людей и младенцев.

Жителям следует следовать указаниям от ответственных организаций.