В Риге объявлено желтое предупреждение; около Воздушного моста остановились трамваи

Вечером 10 июля в Риге количество осадков в Риге достигнет 10-19 миллиметров, поэтому Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтый уровень опасности.
Как сообщили агентству LETA синоптики, во время грозы ожидаются сильные порывы ветра, возможен град. Предупреждение действует до 19 часов.
Причем непогода прогнозируется локально - например, сегодня днем в Пурвциемсе и Тейке бушевала гроза, а в Агенскалнсе было солнечно и без осадков.
Между тем, по сообщению Rīgas satiksme, из-за наводнения возле Воздушного моста остановилось движение в обоих направлениях трамвая маршрута номер 1. Движение будет восстановлено, как только сойдет вода.