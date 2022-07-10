В Риге объявлено желтое предупреждение; около Воздушного моста остановились трамваи

Вечером 10 июля в Риге количество осадков в Риге достигнет 10-19 миллиметров, поэтому Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтый уровень опасности.

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Как сообщили агентству LETA синоптики, во время грозы ожидаются сильные порывы ветра, возможен град. Предупреждение действует до 19 часов.

Причем непогода прогнозируется локально - например, сегодня днем ​​в Пурвциемсе и Тейке бушевала гроза, а в Агенскалнсе было солнечно и без осадков.

Между тем, по сообщению Rīgas satiksme, из-за наводнения возле Воздушного моста остановилось движение в обоих направлениях трамвая маршрута номер 1. Движение будет восстановлено, как только сойдет вода.