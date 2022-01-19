В Риге очередь на ПЦР-тест — около недели

Заболеваемость Covid-19 в Латвии продолжает расти, а с ней растет и число проводимых тестов. Лаборатории уже не справляются с наплывом потенциально заболевших. И, например, в столице ближайшая запись на ПЦР тест — через 5 дней, пишет со ссылкой на программу "Сегодня вечером" портал Rus.Lsm.lv.

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Если вам нужно сделать тест на коронавирус в Риге, то во вторник единственное место, где это можно сделать в ближайшее время — на Уриекстес, 1. В воскресенье, 23 января.

В остальных пунктах тестирования ближайшая запись на оплачиваемый государством тест в электронной системе eveselibasPunkts — только с понедельника следующей недели. В Национальной службе здравоохранения заявили, что в среднем время ожидания в Риге составляет 3-4 дня. Но в реальности — минимум 5. Что же делать?

В лаборатории Bior видят такое решение.

"У каждой лаборатории есть свой телефон и свой контактный э-мейл, по которому можно писать и звонить и записываться на тест. Ситуация может оказаться чуть-чуть иной, потому что не все места свободной записи отданы на централизованную запись", — говорит Ольга Валциня, заместитель директора Bior по вопросам лабораторий.

В Национальной службе здравоохранения говорят, что попросили лаборатории открыть дополнительные пункты тестирования или увеличить время приема; и ждут, пока учреждения оценят свои возможности. А вот сами лаборатории советуют оценить необходимость сдачи теста. Например, когда речь идет о школьниках, указала Вилциня:

"Нужно брать во внимание, что дети вернулись в школу, их начали тестировать. Как только появились дети положительные, тут тоже надо помнить — дети сдают образец слюны. Класс был положительным — дети сдают образец слюны. Не надо детей записывать в лаборатории и занимать очереди — дети сдают образец слюны".

Как отмечают в Bior, есть люди, которые ходят из лаборатории в лабораторию в поиске "нужного" им результата теста, так как не согласны с предыдущим.