В Риге очередь на распечатку Covid-сертификата — несколько недель
Foto: DELFI

Большинство переболевших или привитых от коронавируса жителей Латвии хранят свои Covid-сертификаты в телефонах — или же распечатывают самостоятельно. Но не у всех есть такая возможность. В рижских центрах обслуживания клиентов уже выстраиваются очереди из желающих получить документ в бумажном формате. Ждать приходится долго, рассказывает Русское вещание LTV7.

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Как пишет портал rus.lsm.lv, телефоны центров перегружены, часто не удается дозвониться с первой попытки. Сотрудники центров призывают не стесняться попросить близких помочь. Получить Covid-сертификат можно и у семейного врача.

"Сейчас мы получаем по 400-500 звонков в день. Именно с целью распечатать Covid-сертификаты. У нас уже заполнена запись на три недели вперед. В каждом пункте обслуживания клиентов ежедневно распечатывается 50-60 сертификатов", — пояснила Илона Сталидзане, представитель Рижского центра обслуживания клиентов.

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