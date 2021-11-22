В Риге очную учебу возобновят ученики всех классов
Foto: Pixabay

С сегодняшнего дня в школах Риги возобновят очное обучение учащиеся всех классов.

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Как сообщалось ранее, с 15 ноября очное обучение в Риге возобновили ученики 4-6-х классов и продолжили 1-3-е классы. В свою очередь, 7-12-е классы оставались на удаленном обучении.

Это решение было принято, чтобы ученики оставались дома еще неделю и лишний раз не собирались, чтобы еще больше снизить заболеваемость Сovid-19.

Министерство образования и науки (МОН) возражало против этого решения, назвав его произволом. Как заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце школьники должны учиться очно, и только по объективным причинам допускаются исключения.

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LETA

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LETA

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