В Риге ограничат движение на улице Сатеклес
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Во время строительных работ с сегодняшнего дня и до 15 декабря будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов на улице Сатеклес в сторону центра, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

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Движение будет ограничено на участке улицы Сатеклес — от улицы Элизабетес до улицы Марияс.

Размещение дорожных знаков, подъезд транспортных средств местных жителей и предприятий, а также аварийное движение транспорта обеспечит компания Novira Capital.

Как сообщалось ранее, на пересечении улиц Марияс и Сатеклес строится новый бизнес-центр Novira Plaza.

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LETA

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