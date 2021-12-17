В Риге опаздывает общественный транспорт
Foto: LETA

В пятницу вечером из-за интенсивного движения в Риге запаздывает общественный транспорт.

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Предприятие Rīgas satiksme сообщает, что автобусы могут опаздывать на срок до 50 минут, троллейбусы — на срок до получаса.

Трамваи курсируют без существенных опозданий.

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