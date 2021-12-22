В Риге оранжевое предупреждение: снег шел почти десять часов подряд и продолжится, движение затруднено

Снег в Риге шел почти десять часов без остановки, улицы покрылись снежным покровом в 15-20 сантиметров. В городе объявлено оранжевое предупреждение. За это время улицы убирали шесть раз, в сумме это более, чем шесть тысяч километров дороги. Использовано все допустимое количество средства против скольжения, а на магистральных дорогах и мостах снегоуборочная техника работает в полную силу даже во время снегопада. Об этом агентству LETA рассказали в Рижской думе.

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Сегодня в городе объявлено оранжевое предупреждение, снегопад будет продолжаться в течение всего дня. Видимость ухудшится, а дороги будут скользкими. Самоуправление призывает жителей по возможности работать из дома и выделить больше времени на привычный маршрут, а водителей — быть особенно осторожными на дороге и парковать транспортные средства обдуманно, так, чтобы не помешать очистке улиц.

По правилам, во время сильного снегопада главная задача — обеспечить проездную способность улиц. После того, как снегопад закончился, за три часа снег должны убрать с главных дорог, мостов, вело-инфраструктуры и линий общественного транспорта, а в течение четырех часов — с улиц второй категории.

Каждый день в Риге работает 67 единиц снегоуборочной техники, доступно 5500 тонн соли и три тысячи тонн смеси песка и соли, которая пополняется при необходимости.