В Риге от Covid-19 скончались два молодых программиста: они не были вакцинированы

В Риге с разницей в несколько дней в больнице им. Паула Страдиня и в "Гайльэзерсе" от Covid-19 скончались два брата-программиста — у них не было прививки от Covid-19, поскольку молодые люди считали, что работа за компьютером защитит их от заражения. Об этом сообщает Lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV).

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По словам журналистов, врачи все еще не могут смириться со смертью молодых людей. Мать братьев также является врачом. Сама она решила вакцинироваться от Covid-19 совсем недавно.

"Она сделала прививку за несколько дней до того, как заразилась", — рассказала пульмонолог, главврач 14-го отделения больницы Страдиня Зайга Кравале.

Она рассказала, что молодые люди не были вакцинированы и именно у них болезнь протекала очень тяжело. Кравале заявила, что братья жили с матерью: говорили, что работают на компьютере и из дома не выходят.

Сначала была госпитализирована мать братьев, ее привезли в больницу им. Страдиня. Молодых людей же лечили в "Гайльэзерсе". Однако после того, как состояние одного из них резко ухудшилось, его перевели в интенсивную терапию больницы Страдиня.

Первым скончался молодой человек, которого лечили в "Гайльэзерсе". По словам Кравале, мать так и не смогла с ним проститься, а саму ее выписали только через день после похорон обоих сыновей.

Врачи отделения Covid-19 уверены, что даже в случае болезни вакцина предотвратила бы такой драматический исход.