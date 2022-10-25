В Риге откроют Академию внутренней безопасности: первых студентов она сможет принять уже следующей осенью

Во вторник, 25 октября, Министерство внутренних дел (МВД), Колледж Госполиции, Рижский университет имени Страдиня и Латвийский университет подписали договор о создании Академии внутренней безопасности, сообщили в ведомстве.

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В министерстве заявили, что создание Академии внутренней безопасности позволит повысить качество образования сотрудников правоохранительных учреждений, подготовить специалистов высокого уровня для нужд правоохранительных учреждений, привлечь лучший педагогический персонал для реализации совместных образовательных программ. Также планируется создать современную и подходящую для учебы инфраструктуру.

Договор об основании академии включает в себя обязательство разработать и совместно реализовать шесть профессиональных образовательных программ с привлечением лучших педагогов, специалистов отрасли и доцентов из зарубежных специализированных вузов, а также развивать научно-исследовательскую деятельность в сферах, связанных с внутренней безопасностью и работой правоохранительных учреждений. Планируется, что в академии можно будет получить краткосрочное профессиональное высшее образование, степени бакалавра и магистра.

Как заявил в передаче Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" министр внутренних дел Кристапс Эклонс, создание Академии внутренней безопасности исправит ошибку, которая была допущена путем ликвидации Латвийской полицейской академии.

Эклонс отметил, что в создание Академии внутренней безопасности планируется инвестировать около 45 миллионов евро, а первых студентов она может принять в сентябре следующего года, пишет агентство LETA.

Теперь начнется разработка программы учебного заведения, а также инвестиции в создание инфраструктуры. В следующем году планируется выделить три миллиона евро, а общий объем инвестиций достигнет 45 миллионов евро, которые будут выделены как из госбюджета, так и из средств ЕС.

Инфраструктуру для нужд академии планируется создать в Риге, на улице Эзермалас. Планируется и строительство новых зданий, и реконструкция существующих. В настоящее время на улице Эзермалас расположен колледж Госполиции, а ранее находилась ликвидированная Латвийская полицейская академия. Неподалеку находится Национальная академия обороны.

В академии будут готовить кадры для правоохранительных органов — оперативников, следователей и других специалистов. По словам Эклонса, если молодой человек хочет служить в органах внутренних дел, то, кроме соответствующего образования, необходимо будет также сдать физические нормативы и соответствовать требованиям по состоянию здоровья.

Летом 2009 года правительство приняло решение о ликвидации Латвийской полицейской академии. Одной из основных причин ликвидации академии было отсутствие финансирования. По словам тогдашнего министра внутренних дел Линды Мурниеце, академия не дала ожидаемого результата в профессиональной сфере.