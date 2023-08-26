В Риге откроют новый дневной центр для людей с расстройствами аутистического спектра

Комитет по социальным вопросам Рижской думы поддержал создание в столице нового дневного центра для людей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

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Людям с РАС сложно находиться в обычном дневном центре — они испытывают трудности с началом деятельности, концентрацией внимания, переориентацией с одного вида деятельности на другой, нуждаются в помощи, с трудом работают в больших группах.

Также для них характерны низкие навыки социального взаимодействия, тревожность при переменах (в распорядке дня, при контакте с незнакомыми людьми.), высокая сенсорная чувствительность, потребность в адаптированной среде и т. д. Поэтому для них нужен специальный дневной центр, где деятельность будет адаптирована к индивидуальному уровню способностей и потребностям каждого человека с РАС. Летом этого года в очереди на получение таких услуг стояло 18 человек.

"Надо признать, что в Латвии есть проблемы у семей, где растут дети с РАС. Особенно они обостряются после достижения ребенком совершеннолетия. Прежде всего, законодательством страны не предусмотрен такой диагноз для взрослых, что делает услуги по развитию и повышению качества жизни недоступными для этих людей. Однако спрос рождает предложение, и в данном случае благодаря негосударственному сектору в Риге откроется первый в Латвии дневной центр, предназначенный специально для совершеннолетних людей с РАС", — сказал председатель комитета Виестурс Клейнбергс.

Цель услуги — повышение качества жизни и профессиональная поддержка взрослых с РАС и членов их семей, чтобы улучшить способности этих людей к социальному функционированию и интеграции в общество.

Начиная с осени этого года услугами центра будут пользоваться 17 человек. По предварительным расчетам, на создание центра необходимо около 80 000 евро, а запланированные предварительные затраты на услугу в 2023 году составляют 39 780 евро. Для продолжения финансирования в 2024 году необходимо 224 402 евро, которые нужно найти в бюджете следующего года.