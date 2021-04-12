В Риге откроются два новых пункта обмена вещами
Foto: DELFI

Уже на этой неделе общественная организация FREE RIGA открывает два новых пункта обмена вещами под названием Brivbode или Фришоп. Любой посетитель может принести сюда свои ненужные, но качественные вещи, которые могут пригодится кому-то другому, а также бесплатно выбрать для себя то, что может пригодиться ему самому: одежду для детей и взрослых, книги, посуду, предметы домашнего обихода, небольшие электроприборы, а также то, что осталось после ремонта — кисти, краски, рулоны обоев и инструменты.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

12 апреля откроется первый фришоп в Чиекуркалнсе, по адресу Вискалю 36, а 15 апреля в Агенскалнсе, на улице Межа, дом 4. Чиекуркалнский фришоп будет работать по понедельникам и вторникам с 15:00 до 19:00, а агенскалнский — по вторникам и четвергам в это же время. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране посещение осуществляется только по предварительной записи. Записаться на посещение фришопа на Вискалю можно по телефону 29728287, а на Межа — по телефону 29728238. Кроме того, можно записаться через страницу организации в Facebook.

Кроме того, как обычно, по четвергам и пятницам с 12.00 до 19.00 продолжит свою деятельность Фришоп на улице Тургенева 13, предварительная запись на посещение по телефону 29728281.

"Фришоп — это место, где знакомятся те, чьи пути вряд ли пересекутся в жизни — бабуля из Бауски и студент из Индии, новоиспеченная мама из местных многоэтажек и дядя Андрей с центрального рынка. Настолько велик и непредсказуем Фришоп! И ко всему этому в придачу — новое платье, зимняя куртка или красочная детская книга. К тому же — все это совершенно бесплатно! Почему бы не открыть такое место в каждом районе?", — мечтает руководитель Фришопа Алисe Зиемуле-Зариня.

Проект "Предоставление населению обменного пункта "Фришоп" в окрестностях Риги" финансируется Фондом интеграции общества из средств государственного бюджета Латвии, выделенных Министерством культуры.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту