В Риге откроются два новых пункта обмена вещами

Уже на этой неделе общественная организация FREE RIGA открывает два новых пункта обмена вещами под названием Brivbode или Фришоп. Любой посетитель может принести сюда свои ненужные, но качественные вещи, которые могут пригодится кому-то другому, а также бесплатно выбрать для себя то, что может пригодиться ему самому: одежду для детей и взрослых, книги, посуду, предметы домашнего обихода, небольшие электроприборы, а также то, что осталось после ремонта — кисти, краски, рулоны обоев и инструменты.

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12 апреля откроется первый фришоп в Чиекуркалнсе, по адресу Вискалю 36, а 15 апреля в Агенскалнсе, на улице Межа, дом 4. Чиекуркалнский фришоп будет работать по понедельникам и вторникам с 15:00 до 19:00, а агенскалнский — по вторникам и четвергам в это же время. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране посещение осуществляется только по предварительной записи. Записаться на посещение фришопа на Вискалю можно по телефону 29728287, а на Межа — по телефону 29728238. Кроме того, можно записаться через страницу организации в Facebook.

Кроме того, как обычно, по четвергам и пятницам с 12.00 до 19.00 продолжит свою деятельность Фришоп на улице Тургенева 13, предварительная запись на посещение по телефону 29728281.

"Фришоп — это место, где знакомятся те, чьи пути вряд ли пересекутся в жизни — бабуля из Бауски и студент из Индии, новоиспеченная мама из местных многоэтажек и дядя Андрей с центрального рынка. Настолько велик и непредсказуем Фришоп! И ко всему этому в придачу — новое платье, зимняя куртка или красочная детская книга. К тому же — все это совершенно бесплатно! Почему бы не открыть такое место в каждом районе?", — мечтает руководитель Фришопа Алисe Зиемуле-Зариня.

Проект "Предоставление населению обменного пункта "Фришоп" в окрестностях Риги" финансируется Фондом интеграции общества из средств государственного бюджета Латвии, выделенных Министерством культуры.