В Риге открылись четыре новых пункта раздачи горячей еды малоимущим

С 1 апреля начинают работать четыре новых места раздачи обедов малоимущим, сообщает Департамент благосостояния Рижской думы. Получить еду можно будет по рабочим дням, придя со своей посудой.

В Агенскалнсе на улице Даугавгривас, 1, пункт раздачи будет работать с 10:00 до 13:00, в Саркандаугаве, на улице Аптиекас, 8 — с 11:00 до 14:00, в Вецмилгрависе, на улице Мелдру, 2 — с 12:00 до 15:00 и в Зиепниеккалнсе, на улице Зиепью, 13 — с 13:00 до 16:00.

Планируются, что 7 апреля такие пункты откроются также в Болдерае, Кенгарагсе и на Югле.

Чтобы получить порцию, нужно предъявить Карту рижанина, которая автоматически показывает, есть ли у человека или его семьи статус малоимущего, а также то, не получал ли он уже в этот день бесплатный обед.

Те, у кого нет документов, по-прежнему смогут получать еду на суповых кухнях. Две из них находятся в центре Риге (ул. Кришьяня Барона, 56 и Кришьяня Барона, 126), одна в Пардаугаве (Даугавгривас, 1) и одна на Саркандаугаве (Лаксас, 8/1).