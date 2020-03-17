В Риге открыт второй мобильный пункт для приема анализов на Covid-19

Начиная со вторника, на автостоянке Бикерниекской трассы начинает работу второй мобильный пункт для приема анализов на Covid-19, куда Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) может направлять пациентов с симптомами коронавируса.

Как отмечают в СНМП, диспетчеры будут направлять туда на анализы пациентов с легкими симптомами. Новый мобильный пункт Латвийского центра инфектологии (ЛЦИ) расположен на ул. Сергея Эйзенштейна, 16 (подъезд с ул. С. Эйзенштейна).

Анализы в мобильных пунктах можно сдать только в том случае, если пациент заранее позвонил на номер 113, где диспетчеры, оценив состояние пациента, принимают решение о направлении его на анализ в мобильный пункт.

Для снижения риска распространения Covid-19 Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) призывает жителей не приезжать в пункт Латвийского центра инфектологии без предварительной записи по телефону 113 и разговора со специалистом СНМП, который определит тяжесть симптомов. Кроме того, СНМП призывает не отправляться на сдачу анализа людей без симптомов заболевания.

Мобильный пункт работает с 9 до 22 часов, в том числе и на выходных. При себе необходимо иметь доументы, удостоверяющие личность.

Людям, вернувшимся из затронутых Covid-19 стран — Нидерландов, Великобритании, Швеции, Норвегии, Бельгии, Дании, США, Греции, Исландии, Испании, Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, Италии, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана или Китая — при появлении признаков заболевания (повышенной температуры, кашля, воспаления горла, нехватки воздуха) необходимо звонить по телефону 113. В случае появления симптомов по этому телефону необходимо звонить и людям, которые в течение последних двух недель были в контакте с больным Covid-19. Этих людей выявляет SPKC и с ними заранее связывается эпидемиолог.