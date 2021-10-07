В Риге открыто более 500 новых бесплатных парковочных мест

В столичных микрорайонах Золитуде, Иманта и Плявниеки Рижское самоуправление открыло 547 новых бесплатных парковочных мест, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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Среди новых парковок есть 27 парковочных мест для людей с ограниченными возможностями.

В Плявниеки создано 260 новых автопарковок, 15 из них предназначены для людей с ограниченными возможностями. Автостоянки построены на улице Келдиша, на участке от улицы Илукстес до улицы Улброкас.

В Иманте построено 169 парковочных мест, девять из них - для людей с ограниченными возможностями. Новые стоянки расположены на Курземском проспекте, на участке около улицы Слокас, а также на промежутке от улицы Бебру до Юрмалас гатве.

Тем временем в Золитуде в эксплуатацию сдано 90 автопарковок, три из них предназначены для людей с ограниченными возможностями. Новые парковочные места находятся на участке улицы Ростокас, протяженностью от улицы Золитудес до улицы Яня Эндзелина.

Бесплатные автостоянки созданы не только с целью решить проблемы с парковкой в микрорайонах, но и с целью снижения риска безопасности для жителей из-за переполненных автомобилями дворов, пояснил председатель Комитета сообщения и транспортных дел Рижской думы Олафс Пулкс.

Департаменту сообщения поручено оценить актуальность подобных проектов и в других столичных микрорайонах.

В целях продвижения и развития сбалансированных парковочных мест в Риге Департамент сообщения мэрии объявил конкурс на разработку концепции автостоянок. На данный момент предложения претендентов рассматривает Рижская дума.

Ожидается, что концепция также определит конкретные результаты и систему оценки.

Она обеспечит доступ к территориям и объектам, а также единую систему управления парковками для автомобилей, электромобилей, велосипедов и микромобильных транспортных средств.

Создание парковочных мест в Золитуде, Иманте и Плявниеки обошлось самоуправлению в неполных 1,4 млн евро.