В Риге открыто несколько лыжных трасс
Foto: LETA

С наступлением снежной погоды в Риге заработали несколько беговых лыжных трасс и пункт проката снаряжения.

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Как и каждый год, Рижская дума предоставляет жителям возможности для катания на беговых лыжах в Парке Победы, Луцавсале, Пурвциемсе возле Рижской средней школы № 84, а также в Межапарке.

Традиционно можно покататься на лыжах и в Бикерниекском лесу, где за трассу отвечает Дирекция безопасности дорожного движения.

Планируется, что при сохранении подходящих погодных условий у рижан будет возможность кататься на коньках на катке с искусственным льдом, который планируется залить возле Рижской средней школы № 84. Зимние развлечения будут и на Большой эстраде Межапарка в зрительской зоне, в районных центрах Laimīte un Ķengarags.

Актуальная информация о часах работы трасс и пунктов проката, а также их контактная информация доступна на сайтах www.sports.riga.lv и www.rigaslepo.lv. А также на сайте Рижской думы.

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