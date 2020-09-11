В Риге открывается новый дом семейного типа для сениоров

В октябре этого года в Риге будет открыт дом семейного типа Apartamenti Gobas. Новый дом — проект SIA Aprūpes grupa, которая таким образом продолжает работу в области ухода за пожилыми людьми.

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На площади 500 кв. метров второго этажа двухэтажного здания расположены 3 просторные квартиры, рассчитанные на проживание 31 сениора, мужчин и женщин.

Стоимость проживания зависит от уровня обслуживания, в котором нуждается клиент. Apartamenti Gobas, как дом семейного типа, софинансируются Рижской думой, Департамент благосостояния Рижской думы доплачивает разницу между стоимостью услуги и пенсией, софинансирование составляет до 640 евро в месяц на одного клиента.

Gobas Apartamenti расположены в зеленом уголке микрорайона Болдерая (ул. Гобас, 10а), и полностью обустроены для проживания и ухода за пожилыми людьми, в том числе, с ограничениями в движении и другими заболеваниями.

На территории имеется дворик для прогулок, в здании — лифт и специально оборудованные, безбарьерные помещения для людей с особыми потребностями. За здоровьем постояльцев Gobas Apartamenti будут следить врач, медсестры, помощники по уходу.

"Наши клиенты должны жить у нас, как дома, в уютной семейной обстановке. Мы надеемся, что в светлых комнатах, с гостиными, где они могут пообщаться, посмотреть телевизор, почитать книги и журналы, позаниматься какими-то делами, сениорам будет очень комфортно. Мы предлагаем полный комплекс услуг, круглосуточный уход и хорошее качество жизни для пожилого человека, в том числе, тех клиентов, которые прикованы к постели после перелома, инфаркта, инсульта, а также клиентов с болезнью Альцгеймера или другими видами деменции", — рассказывает президент SIA Aprūpes grupa Ольга Лаврова.

"Демографическая ситуация в Латвии и мире неумолимо свидетельствует — нация стареет. Соответствующий, профессиональный, достойный уход становится наиболее актуальной формой услуг долгосрочного ухода. Кроме того, такая услуга должна быть современной, широко доступной, адаптированной к различным группам клиентов. Поэтому каждый новый поставщик услуг, который готов предоставить полноценный пакет услуг, приветствуется и необходим для социальной системы города", — говорит директор департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате.