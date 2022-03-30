В Риге открывается первый в Балтии центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег
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С целью сотрудничества правоохранительных органов и использования инновационных технологий для предотвращения финансовых преступлений в Риге сегодня будет открыт первый в Балтии центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег, сообщили агентству LЕТА в Службе финансовой разведки (СФР).

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Также к открытию центра приурочена дискуссия "Сотрудничество и инновации — следующий шаг для национальной и глобальной безопасности", в которой примут участие представители правоохранительных органов и эксперты.

В дискуссии примут участие министр внутренних дел Мария Голубева, начальник управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции Петерис Бауска, генеральный директор Службы государственных доходов Иева Яунземе, директор управления налогово-таможенной полиции Каспар Подиньш и др.

Центр будет служить платформой для оперативного сотрудничества различных латвийских и зарубежных правоохранительных органов с центрами обработки данных, используя современные инновационные технологии для обмена информацией и анализа данных, что позволит повысить эффективность расследования преступлений в этой сфере.

Центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег создан при софинансировании Европейской комиссии.

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