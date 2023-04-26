В Риге открывается симпозиум по устойчивости НАТО

Сегодня в Риге открывается симпозиум НАТО по устойчивости "Устойчивость в эпоху потрясений", организованный штаб-квартирой НАТО в сотрудничестве с Союзным командованием по трансформации, сообщили в Минобороны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Симпозиум НАТО по устойчивости в этом году соберет более 250 гражданских и военных лидеров, политиков и экспертов из государств-членов и партнеров НАТО. Он пройдет с 25 по 27 апреля.

В мероприятии примет участие премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Первый симпозиум НАТО по устойчивости прошел в 2022 году в Варшаве.