В Риге открывается симпозиум по устойчивости НАТО
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Сегодня в Риге открывается симпозиум НАТО по устойчивости "Устойчивость в эпоху потрясений", организованный штаб-квартирой НАТО в сотрудничестве с Союзным командованием по трансформации, сообщили в Минобороны.

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Симпозиум НАТО по устойчивости в этом году соберет более 250 гражданских и военных лидеров, политиков и экспертов из государств-членов и партнеров НАТО. Он пройдет с 25 по 27 апреля.

В мероприятии примет участие премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Первый симпозиум НАТО по устойчивости прошел в 2022 году в Варшаве.

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