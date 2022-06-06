В Риге отметили годовщину взрыва памятника в парке Победы: обошлось без ЧП
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Мероприятие, посвященное 25-летию попытки взорвать памятник в Пардаугаве, обошелся без происшествий. Об этом сообщает пресс-центр Госполиции.

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Организатором акции выступило национальное объединение "Справедливость" — политическая партия, идеология которой базируется на латышском национализме, экономическом патриотизме, социальной справедливости и традиционных ценностях. Лидер движения — Виктор Бирзе.

В акции, по подсчетам полиции, приняли участие около 20 человек, акция продлилась около получаса. У двоих участников были с собой флаги Латвии. Участники акции выразили поддержку демонтажа памятника.

В ночь на 6 июня члены организации "Перконкрустс" предприняли попытку взрыва памятника в Пардаугаве В результате взрыва погибли Валдис Раупс и Айварс Виксниньш. Их товарищи по партии спустя два года были приговорены к различным срокам лишения свободы.

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