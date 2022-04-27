В Риге отремонтируют шесть детских садов и Югльскую среднюю школу
Foto: Shutterstock

Рижская дума решила провести ремонт в шести столичных дошкольных образовательных учреждениях и Югльской средней школе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В подготовленных проектах указано, что ремонт будет проведен в детсаде Zīļuks, дошкольном образовательном учреждении номер 251, в детсаде номер 36 на ул. Лугажу, 8, в садике Kastanītis, в дошкольном образовательном учреждении номер 275 Austriņa, Рижском детсаде номер 151 и на территории Югльской средней школы.

Общие затраты на ремонт составят более 790 000 евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Присылай фото с поздравлением ко Дню матери и участвуй в голосовании
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Один клик – и пасхальный стол накрыт!