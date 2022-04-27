В Риге отремонтируют шесть детских садов и Югльскую среднюю школу

Рижская дума решила провести ремонт в шести столичных дошкольных образовательных учреждениях и Югльской средней школе.
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В подготовленных проектах указано, что ремонт будет проведен в детсаде Zīļuks, дошкольном образовательном учреждении номер 251, в детсаде номер 36 на ул. Лугажу, 8, в садике Kastanītis, в дошкольном образовательном учреждении номер 275 Austriņa, Рижском детсаде номер 151 и на территории Югльской средней школы.
Общие затраты на ремонт составят более 790 000 евро.
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