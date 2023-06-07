В Риге планируется акция протеста с осуждением действий России по подрыву Каховской ГЭС

Конфедерация организаций живущих в Латвии украинцев "Віче" планирует провести сегодня в 17:00 в Риге акцию протеста, чтобы выразить осуждение действий России, взорвавшей плотину Каховской ГЭС в Украине.

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Акция пройдет перед зданием посольства России. В распространенном украинской организацией заявлении указывается, что целью протеста будет выражение убедительной позиции: действия России по взрыву Каховской ГЭС являются преступлением, и виновные должны быть привлечены к ответственности.

Уже сообщалось, что накануне в результате прорыва платины на Каховской ГЭС в Херсонской области был затоплен ряд населенных пунктов. Украина утверждает, что ГЭС была заминирована и подорвана российской стороной, Россия утверждает, что украинские войска прицельно бомбили ГЭС. Отдельные эксперты считают, что плотина могла уже быть повреждена из-за постоянных обстрелов и ее прорвало без участия какой-либо стороны.

Каховская ГЭС находится под контролем российских войск, но после взрыва плотины были затоплены как территории на правом берегу Днепра, подконтрольные Украине, так и оккупированные Россией территории на левом берегу.