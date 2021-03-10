В Риге планируется открыть 14 крупных центров вакцинации
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В спортивных, культурных и образовательных учреждениях Риги планируется открыть 14 крупных центров вакцинации от Covid-19, сообщил сегодня на заседании правительства координатор бюро вакцинации Эдгар Лабсвирс.

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Два больших центра будут расположены на арене Рижского национального спортивного манежа площадью 1800 квадратных метров и в спортивном зале Рижской государственной немецкой гимназии площадью 1200 квадратных метров.

Меньшие центры вакцинации будут расположены в 49-ой средней школе, Тейкской средней школе, Дворце культуры ВЭФ, 19-й средней школе, 89-й средней школе, Пушкинском лицее, 31-й средней школе, 88-й средней школе, Золитудской гимназии, Классической гимназии, Ильгюциемсской средней школе и 47-й средней школе.

В двух крупных центрах вакцинации будет по 100 пунктов вакцинации, которые будут обеспечивать 40 000 вакцинаций в неделю. В остальных 12 центрах будет 112 пунктов вакцинации, что позволит проводить 42 000 вакцинаций в неделю.

Министр образования и науки Илга Шуплинска выразила обеспокоенность, не вызовет ли создание центров вакцинации в школах трудностей в организации выпускных экзаменов.

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LETA

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LETA

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Вакцинация
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