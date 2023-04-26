В Риге планируется реализовать проект модернизации освещения на сумму 60 млн евро

В сотрудничестве с частным сектором самоуправление Риги планирует вложить 60 млн евро в проект модернизации городского освещения, сообщил на пресс-конференции мэр столицы Мартиньш Стакис.

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В 2024 году планируется объявить конкурс на государственно-частное партнерство (ГЧП), в рамках которого будет проведена модернизация системы уличного освещения Риги, обновлено 80% освещения, повышена энергоэффективность и снижены выбросы углекислого газа.

В рамках проекта планируется заменить 40 000 натриевых фонарей на светодиодные, 20 000 старых деревянных, железобетонных и металлических столбов - на новые столбы из оцинкованного металла, а также улучшить систему управления освещением.

Как отметил мэр, Рига может стать лидером и первопроходцем в реализации проектов ГЧП. "Хорошо продуманные, успешно реализованные проекты ГЧП станут одним из ключей к успеху в привлечении финансирования для амбициозных проектов в Риге в будущем", - сказал Стакис.

Он отметил, что первый такой проект особенно важен, так как послужит моделью для подобных инвестиций в будущем. По мнению мэра, сотрудничество с частным сектором позволит реализовать проект модернизации освещения быстрее, дешевле и качественнее.

По данным муниципального агентства Rīgas gaisma, в настоящее время большинство уличных фонарей в Риге, или около 83% общего числа - это натриевые фонари различной мощности. Замена натриевых фонарей на светодиодные позволит сократить потребление электроэнергии на 65% и более.