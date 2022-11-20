В Риге по итогам конкурса жителей будут реализованы 12 общественных проектов

Рижское самоуправление подвело итоги конкурса самоуправлений, в зоде которого до конца октября жители могли проголосовать за планы развития микрорайонов города. В голосовании приняли участие 42 852 рижанина, по итогам конкурса поддержаны и утверждены 12 проектов.

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Жители микрорайона, представляя планы развития микрорайона и участвуя в общественном голосовании, решают в рамках программы, как будет использоваться часть городского бюджета, отмечают в Рижской думе.

С 17 марта по 31 мая свои идеи на конкурс проектов могли подать как общества, так и физические лица. После оценки тендерной комиссией и ответственными учреждениями на голосование были поставлены 30 из 36 представленных проектов.

В этом году объем финансирования участия в бюджете составляет 700 000 евро, на реализацию каждой идеи выделяется максимум 70 000 евро. Голосование проходило на домашней странице balso.riga.lv и лично в пунктах обслуживания клиентов. Голосовать мог любой желающий старше 16 лет. 8 ноября итоги конкурса утвердила конкурсная комиссия по реализации идей проектов.

Наибольшее количество голосов граждан получили и будут реализованы 12 проектов:

- Проект "Садовый лес — для веселья и отдыха", представленный рижским обществом жителей Дарзини, предусматривает благоустройство пешеходных дорожек в лесу Дарзини. Финансирование проекта составляет 70 000 евро.

- Проект "Skeitparku kulturas telpa", представленный Латвийским коллективом скейтбордистов, предусматривает создание городской спортивной площадки на участке моста Земгала Гатве между Саркандаугавой и Межапарком. Ориентировочная стоимость проекта - 62 000 евро.

- Проект "Д​детская игровая площадка в ​​Биерини", представленный обществом развития района Биерини. Планируется создать детскую игровую площадку в Озолплаци (Берини). Стоимость проекта - 70 000 евро.

- Проект "Почувствуй Юглу" представлен Обществом развития Юглы. Предусматривает создание прогулочных троп вдоль озера Югла. Стоимость проекта - 50 000 евро.

- Проект "Кишэзерский луг для пикника в Чиекуркалнсе", представленный Обществом развития Чиекуркалнса, результатом которого станет зона отдыха возле озера Кишэзерс. Стоимость проекта - 70 000 евро.

- Совместный проект жителей Дзирциемса и Ильгюциемса "Зунда и набережная Намея", который предусматривает благоустройство набережной Намея около канала Зунда в Пардаугаве. Стоимость проекта - 70 000 евро.

- Проект Лелды Евстигнеевой "Площадка для собак в парке активного отдыха". При реализации проекта будет создана зоны для выгула собак в парке Нордекю (Ильгюциемс). Стоимость проекта - 21 000 евро.

- Проект "Скейтпарк в Вецмилгрависе", представленный Ассоциацией развития Вецмилгрависа, предусматривает создание нового скейтпарка рядом с дворцом культуры "Зиемельблазма". Стоимость проекта - 70 000 евро.

- Проект Зиепниеккалсского товарищества, который предусматривает установку детской игровой площадки на территории дюн Зиепниеккалса по улице Стабурага 14. Стоимость проекта - 70 000 евро.

- Проект "Игровая площадка в Милгрависе", представленный Айей Шауриней, предусматривает создание новой детской площадки на улицах Ладес и Ледургас. Стоимость проекта - 70 000 евро.

- Проект "Центр физкультуры и спорта для детей", представленный Кариной Хлибойко, результатом которого станет создание игровой и спортивной площадки на улице Маскавас, 250. Стоимость проекта - 70 000 евро.

- Проект Общества развития Пурвциемса "Уголок отдыха в Пурвциемсе", в рамках которого будет создана зона отдыха для жителей микрорайона, детей и владельцев собак. Стоимость проекта составляет 67 600 евро. Тендерная комиссия приняла решение запросить дополнительное финансирование для реализации этого проекта.

Утвержденные проекты будут реализованы Департаментом благоустройства территории Рижской думы в течение двух лет.