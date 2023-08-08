В Риге по-прежнему нет плана по разделению дождевых и бытовых сточных вод, заявила агентству LETA глава Государственной службы окружающей среды (VVD) Элита Баклане-Ансберга.

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Хотя благодаря деятельности Rīgas ūdens количество неочищенных сточных вод, попадающих в окружающую среду, значительно сократилось, тем не менее оно все еще очень велико.

Если в 2018 году Rīgas ūdens сбросило в Даугаву 2,64 миллиона кубометров неочищенных сточных вод, то в 2021 году этот объем сократился до 670 тысяч кубометров.

В прошлом году количество неочищенных сточных вод, сброшенных в Даугаву, снова увеличилось до 884 000 кубометров. В основном это были аварийные сбросы, когда количество сточных вод превышало возможности очистных сооружений. Это связано с усилением осадков, например, в июле таких аварийных сбросов было четыре.

Глава VVD добавила, что в августе этого года уже дважды открывались аварийные выходы, и со вчерашнего дня в Даугаву, вероятно, ушло еще 100 тысяч кубометров неочищенных сточных вод.

По словам Баклане-Ансберги, именно финансовая поддержка самоуправлений на очистные сооружения могла бы снизить объем неочищенных сточных вод, попадающих в окружающую среду.

К сожалению, в столице нет плана по разделению систем сточных вод, особенно в историческом центре. Кроме того, самоуправление не уделяет внимания созданию "зеленых" стоков. По-прежнему строятся большие асфальтированные стоянки, например, возле торговых центров, откуда дождевая вода сбрасывается в общую систему и поступает на очистные сооружения.

С другой стороны, в Европе и во всем мире разрабатываются современные решения по созданию для дождевой воды так называемых зеленых стоков, прудов, бассейнов, где она накапливается, и затем дождевая вода используется, например, для полива зеленых насаждений. В Риге такие решения являются скорее исключением, а не стандартом.

Между тем Rīgas ūdens ежегодно платит более миллиона евро налога на природные ресурсы, и этот платеж включается в тарифы на услуги предприятия.

Как рассказали агентству LETA на предприятии Rīgas ūdens, суточной пропускной способности систем по отводу и очистке бытовой канализации достаточно, имеется даже 30-процентный резерв. Однако во время интенсивных дождей количество сточных вод может увеличиться до трех раз в течение нескольких часов. В среднем ежедневно перекачивается около 112 000 кубометров сточных вод, но, например, во время бури 7 августа очистным системам пришлось пропустить примерно 280 000 кубометров сточных вод.

7 августа на очистную станцию Daugavgrīva поступило около 194 000 кубометров сточных вод из Риги и ее окрестностей. На очистную станцию откачано около 175 тысяч кубометров сточных вод, около 105 тысяч кубометров выведено через аварийные сбросы.

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Суть проблемы в том, что ливневая канализация в Риге до сих пор во многих местах объединена с бытовой канализацией, находящейся под надзором Rīgas ūdens, поэтому как сточные воды, сбрасываемые жителями и производственными предприятиями, так и дождевые воды, которые не требуют биологической очистки, попадают в одну и ту же сеть.

Во избежание перегрузки очистных сооружений во время сильных дождей сточные воды сбрасываются в Даугаву через так называемые аварийные сбросы, которые в основном состоят из дождевой воды, но все же представляют небольшой риск загрязнения окружающей среды.

Если бы этого не происходило, процесс биологической очистки оказался бы под угрозой, на его восстановление потребовалось бы больше недели, и все это время рижские сточные воды не очищались бы с должным качеством.

Как заявили в Rīgas ūdens, благодаря различным мерам по технологической модернизации в последние годы достигнуто значительное улучшение в снижении аварийных сбросов сточных вод.

Предприятие продолжает работать над улучшением экологической ситуации. В апреле 2024 года планируется ввести в эксплуатацию крупнейшую в Балтии канализационную насосную станцию ​​на улице Даугавгривас, 101. Планируются также инвестиции в увеличение мощности очистных сооружений Daugavgrīvа.