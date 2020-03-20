В Риге подешевеет отопление и горячая вода

Рижское отопительное предприятие Rīgas siltums с 1 апреля понижает тарифы за теплоэнергию на 7,4% до 48,08 евро за мегаватт-час (MWh) без учета налога на добавленную стоимость. Это означает, что один мегаватт-час теплоэнергии для потребителей подешевеет на 3,82 евро, сообщила представитель Комиссии регулирования общественных услуг (Регулятор) Байба Екабсоне.

Регулятор одобрил новые тарифы Rīgas siltums, они будут оставаться в силе до 31 июля 2021 года. Если тариф не будет пересмотрен, то с 1 августа 2021 года он снизится до 46,17 евро за MWh.

Тарифы на теплоэнергию снижаются благодаря резкому снижению цен на закупку теплоэнергии. Расходы Rīgas siltums снизились на 11 млн евро.

Председатель совета Регулятора Роландс Ирклис отметил, что уже в нынешнем отопительном сезоне на тепло придется платить меньше, в следующем сезоне тоже ожидаются положительные перемены.

Он пояснил, что благодаря существенному снижению цен на природный газ сократилась и цена закупаемой теплоэнергии. Тариф на теплоэнергию в Риге будет одним из самых низких по сравнению с другими латвийскими городами. В Вильнюсе теплоэнергия дешевле, а в Таллине - дороже (50,14 евро за MWh).

В 2018 году оборот Rīgas siltums составил 151,6 млн евро, прибыль - 3,3 млн евро.