Глава Комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина пообещала начать работу по возобновлению бесплатного питания в учебных заведениях столицы, пишет LETA. Это заявление предварило реальное решение комитета о подорожании школьных обедов в новом учебном году.

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На заседании комитета 14 августа было поддержано увеличение расходов на питание в рижских школах и детсадах.

Расходы на обеды для учеников 5-12 классов вырастут на 0,94 евро. Расходы на подорожание поделят между собой родители и самоуправление. С 1 сентября максимальная стоимость школьного обеда будет 3,09 евро — 1,47 евро покрывает самоуправление, а 1,62 евро — родители.

В детских садах питание подорожает на 0,30 евро и будет стоить 4,30 евро (за завтрак, полдник и обед). 2,15 евро будет оплачивать самоуправление и 2,15 евро — родители.

Питание учеников начальной школы, как и раньше, будут оплачивать самоуправление и государство, то есть родителям доплачивать не нужно. Также самоуправление, как и раньше, будет оплачивать питание детям из малоимущих семей, инвалидам, сиротам и тем, чьи родители не выполняют свои родительские обязанности.

Как подчеркнула Гейкина, принять решение о новой стоимости школьного питания было необходимо уже сейчас, чтобы у школ и родителей было понимание, как будет обеспечиваться питание, до начала учебного года.

Однако, как отметила представитель комитета, сейчас в Рижской думе неясная политическая ситуация, и принимать решения о важных изменениях сейчас неправильно. Но это не значит, что через месяц не будет других решений.

Гейкина пообещала работать над тем, чтобы в школы вернулось бесплатное питание для всех детей. В качестве примера Гейкина привела Финляндию, где было решено, что государство обеспечивает всем детям в стране бесплатное горячее питание хотя бы раз в день. По ее мнению, Латвии, с учетом демографической ситуации, нужно действовать так же.

Окончательное решение о повышении стоимости школьных обедов еще предстоит принять Рижской думе.